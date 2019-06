© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Sampdoria cerca gli esterni giusti per il 4-3-3 di Eusebio Di Francesco, spiega oggi Il Secolo XIX in edicola. Difficile arrivare ai 40 milioni chiesti dal Sassuolo per Domenico Berardi o a Simone Verdi del Napoli. Per questo torna di moda Yann Karamoh dell'Inter, così come c'è anche l'ipotesi Eder di ritorno dalla Cina. Intanto da Roma rimbalza la notizia dell'idea Stephan El Shaarawy ma il Faraone ha un ingaggio fuori portata per il Doria.