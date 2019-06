La seconda piccola grande vita da calciatore di De Rossi verso Firenze

© foto di Federico De Luca

Daniele De Rossi resta in Italia. Da Roma a Firenze, duecentosettantatre chilometri di distanza dall'Olimpico al Franchi. Due stadi ma mondi diversi, la fine di un'era, l'inizio di un capitolo diverso. Ha deciso, ha detto sì. Ha parlato con Commisso e con Barone, presidente e ad della Fiorentina che è, che verrà, decisione presidenziale perché gli americani volevano la loro firma sul primo acquisto. Un anno con opzione sul secondo, per spiegare che ha voglia di andare avanti. Di sentirsi giocatore, di esserlo ancora in Italia. Dicendo no al Boca Juniors, alla MLS, ad altre ipotesi. Bologna, Sampdoria, sirene e richieste. Poi Firenze, il nuovo progetto. Montella, Pradè, comunque vicino a casa, a un passo da Coverciano perché per il domani chissà. Intanto il matrimonio sembra vicino: chi conosce bene De Rossi dice che ha praticamente deciso. Che ha sciolto le riserve, rotto i timori perché ritrovare Roma, la Roma, non sarà facile. Ma che Firenze è a pochi chilometri dalla sua vita, adesso, anche se il cuore sarà sempre altrove.