La Serie A 2020/2021 partirà il 19 settembre: decisione presa oggi nel Consiglio di Lega

La Serie A 2020/2021 ha finalmente una data ufficiale per la partenza. La Lega, dopo la riunione del Consiglio andata in scena nella giornata di oggi, ha infatti deciso che il prossimo campionato prenderà ufficialmente il via sabato 19 settembre.

Il Consiglio, guidato dal presidente Dal Pino e dall'ad De Siervo e composto da Marotta, Lotito, Antonello, Scaroni, Percassi e Casasco, ha preferito questa data a quella del 12 settembre inizialmente paventata ma vista fin da subito come complicata da diverse componenti della Lega. Nella giornata di domani il tutto dovrà essere ratificato dal Consiglio Federale.