La Serie A è sesta per rigori concessi negli ultimi 3 anni. La Lazio ne ha tirati di più

Non è facile essere un difensore in Polonia. Secondo uno studio del CIES, l'Ekstraklasa è il campionato in cui si sono fischiati più rigori dal 2017-18 ad oggi: 318 in 814 match disputati, una media di uno ogni 230 minuti. In questa speciale classifica, la Serie A è al sesto posto (367 penalty concessi in 1.016 match, 77% realizzati), dietro alla Premier ucraina, la Super Liga serba, la Super Lig turca e la Liga rumena ma davanti a Primeira Liga, Ligue 1, Eredivisie e LaLiga. La Serie B occupa la sedicesima piazza, mentre l'ultimo dei 35 grandi tornei esaminati è la Eliteserien norvegese, preceduta dalla Premier League, dove i rigori sono stati soltanto 247 in 1.048 incontri giocati.

Tra i club domina la Stella Rossa - di Dejan Stankovic, che ha tirato dal dischetto per ben 44 volte in 102 partite nell'arco di tempo analizzato. La Lazio è la prima squadra dei cinque campionati più importanti, al nono posto con 31 rigori in 102 sfide, davanti alla Sampdoria (sedicesima con 28 in 101 partite), la Juventus (44esima con 24 in 102 partite) e l'Inter (56esima con 23 rigori in 101 partite).