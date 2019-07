La Serie A fuori dal giro degli acquisti più costosi. In attesa di De Ligt

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Siamo al 3 luglio e i trasferimenti da capogiro già non si contano più sulle dita di due mani. Ieri è stato il turno del Tottenham, finalista dell'ultima Champions League che dopo un biennio di immobilismo sul mercato ha voltato pagina e ha sborsato 60 milioni di euro - più dieci di bonus - per chiudere l'accordo con l'Olympique Lione per Tanguy Ndombélé, classe '96 cercato anche dalla Juventus ma che ha trovato in Londra la sua nuova casa.

Tutti ai piedi di Florentino Perez - Il Real Madrid fino a questo momento ha fatto da padrone incontrastato. Ha definito l'acquisto fin qui più costoso dell'estate, Eden Hazard dal Chelsea per 100 milioni di euro, ed è nella top 10 con ben cinque operazioni: oltre al fuoriclasse belga c'è Luka Jovic, arrivato dall'Eintracht per 60 milioni di euro, poi Éder Militão (55 mln, dal Porto), Rodrygo (45 mln, dal Santos) e Ferland Mendy (48 mln, dall'Olympique Lione). Di contro, il Barcellona fin qui s'è messo in luce solo per una operazione già definita a gennaio, ovvero l'arrivo di Frenkie De Jong dall'Ajax per 75 milioni di euro più 11 di bonus.

Fattore Premier League - C'è poi l'Inghilterra che può contare su tanti soldi e quindi su un mercato interno che gira su cifre a volte spropositate. Detto di Ndombele al Tottenham, nell'ultimo fine settimana il Manchester United ha battuto un colpo acquistando dal Crystal Palace il terzino Wan Bissaka per oltre 50 milioni di euro. Il Chelsea ha ufficialmente riscattato Mateo Kovacic per 45 milioni di euro, il Wolverhampton Raul Jimenez dal Benfica per 35 milioni di euro. Qualche piccolo scossone in attesa delle regine, ovvero di Manchester City e Liverpool che sono ancora in una fase di studio.

Rivoluzione Bayern Monaco - Questa estate c'è poi da fare i conti col Bayern che nella prima stagione post Robben e Ribery non vuole farsi cogliere impreparato. Ha già speso più di cento milioni di euro solo per i cartellini, con Lucas Hernandez arrivato dall'Atletico Madrid per 80 milioni e Benjamin Pavard per 35 milioni dallo Stoccarda. E non è finita qui, perché il Bayern vuole ritoccare anche centrocampo e soprattutto attacco. E lo farà a suon di decine di milioni di euro.

E la Serie A? - E' fuori dalla top ten, a margine dell'impero. La Juventus ha preso Ramsey e Rabiot, entrambi in scadenza di contratto. Kostas Manolas, pagato 36 milioni di euro dal Napoli, è ad oggi l'acquisto più costoso, anche se poi l'esborso effettivo è stato di 15 milioni più il cartellino di Amadou Diawara. Stesso discorso per Sensi, Spinazzola e Luca Pellegrini, tutti inseriti in scambi che hanno sensibilmente abbassato l'effettivo esborso economico.

A cambiare lo scenario nel giro di qualche giorno dovrebbe essere Matthijs de Ligt: investimento importante, da circa 70 milioni di euro, per portare alla Juventus un difensore classe '99 che già oggi è uno dei migliori in Europa.