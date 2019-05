La SPAL libera Lazzari. Vagnati: "Futuro in una big. No al Sassuolo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manuel Lazzari lascerà la SPAL questa estate. L'annuncio, tramite i microfoni di 'Sky', arriva direttamente dal direttore sportivo del club di Ferrara, Davide Vagnati: "Manuel è un ragazzo cresciuto con noi, è stato il mio primo acquisto quando eravamo in C2. E' il simbolo della nostra crescita e, onestamente, merita di avere una occasione importante. Speriamo che non succeda, ma sono convinto che qualcuno ce lo porterà via".

Non andrà al Sassuolo - Da escludere però che il futuro di Lazzari sia al Sassuolo, nonostante qualche sondaggio del club neroverde nelle ultime settimane: "Il Sassuolo ha una proprietà molto importante, ma giocare a Ferrara è una cosa diversa e per quello che rappresenta, se deve andare via, deve essere un club importante".

Napoli in pole - In questo momento, è il Napoli il club maggiormente interessato a Lazzari: già negli ultimi mesi Giuntoli ha provato ad affondare il colpo ed è pronto a tornare alla carica nelle prossime settimane.