La SPAL non rinnova il contratto a Felipe Dal Bello: "Ora devo rimettermi in gioco"

Felipe Dal Bello lascia la SPAL dopo tre stagioni. Il difensore brasiliano, in scadenza di contratto, ha salutato così il club di Ferrara su Instagram: "E con oggi si chiude questo campionato ‘19-‘20 fatto di vittorie, sconfitte, paure e speranze. Un 2020 che ci ha resi più consapevoli, più uniti, più simili. Poteva sembrare un anno sfortunato e complesso, ma è la lettura che ognuno di noi dà alla circostanza che la fa diventare opportunità o svantaggio. E di occasioni io ne ho avute tante: ho passato dei momenti speciali con la mia famiglia, mi sono iscritto al corso allenatori, mi sono preparato con impegno e forza durante il lockdown e ho capito che voglio dare ancora tanto al calcio, giocando e facendo gioire i tifosi. I tifosi...loro mi sono mancati molto. Non ho potuto salutarvi come meritavate cari #tifosi della @spalferrara , sempre corretti, sempre appassionati. Sono certo che gioirete ancora e tanto. Ho trascorso tre anni in una società sana, gestita da una famiglia perbene, da gente umile, da persone come me e sono stato molto bene. Ringrazio per questa splendida avventura: tutti i compagni con i quali ho giocato, i Mister, lo Staff tecnico, lo Staff sanitario, la Sicurezza, i ragazzi e ragazze degli uffici, tutti coloro che lavorano al campo e naturalmente i Presidenti e Ferrara, tutta. Ora tocca ancora a me, devo rimettermi in gioco per nuove, emozionanti e stimolati sfide. Trepidante come un bambino per l’inizio di un nuovo campionato e con la speranza di rivivere le emozioni di sempre, senza restrizioni, ma con l’adrenalina di ognuna delle oltre 400 gare giocate!".

La SPAL ha deciso di non rinnovare il contratto del classe '84, sul quale va registrato adesso il pressing della Reggina in cadetteria.