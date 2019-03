La Top 10 dei difensori più cari: Lucas Hernandez balza al secondo posto

© foto di Insidefoto/Image Sport

80 milioni di euro, tanto il Bayern ha scucito per far suo Lucas Hernandez. Cifra enorme per un difensore, ma non sufficiente per battere il record di spesa per un centrale. Un segnale, quello dei bavaresi, di inversione di rotta considerato che prima di strappare il giocatore all'Atlético Madrid l'acquisto più costoso era Corentino Tolisso per 41, 5 milioni. Di seguito la Top 10 dei centrali difensivi più cari di sempre:

Virgil van Dijk (2018, dal Southampton al Liverpool per 84.5 milioni)

Lucas Hernandez (2019, dall'Atlético al Bayern per 80 milioni)

Aymeric Laporte (2018, dall'Athletic al Manchester City per 65.2 milioni)

Benhamin Mendy (2017, dal Monaco al Manchester City per 58.1 milioni)

Kyle Walker (2017, dal Tottenham al Manchester City per 57 milioni)

David Luiz (2014, dal Chelsea al Paris Saint-Germain per 56 milioni)

John Stones (2016, dall'Everton al Manchester City per 55.6 milioni)

Leonardo Bonucci (2017, dalla Juventus al Milan per 42 milioni)

Davinson Sanchez (2017, dall'Ajax al Tottenham per 42 milioni)

Shkrodan Mustafi (2016, dal Valencia all'Arsenal per 41 milioni)