© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Uno dei segreti dell’Inter di Conte è certamente legato al dinamismo che i nerazzurri sono in grado di proiettare sul rettangolo verde. Non è un caso che le statistiche di questo primo scorcio di serie A identifichino proprio i nerazzurri alla stregua della squadra con il maggior numero di chilometri percorsi nelle prime giornate, trovando corrispondenza anche con le rimonte che hanno spesso visto protagonisti i milanesi nei minuti finali delle partite. Frutto di un duro lavoro svolto in estate e proseguito nei mesi successivi, fatica e sudore che consentono alla squadra di trasporre sul campo quel carattere indomabile tipico del condottiero leccese. Del resto, uno dei primi dettami di Conte fu proprio legato al lavoro duro che i suoi avrebbero dovuto svolgere per ridurre il gap con chi li aveva preceduti nelle stagioni antecedenti. Dalle parole ai fatti: l’Inter corre più degli altri, con l’ambizione di volare anche più in alto in classifica.