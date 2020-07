La UEFA conferma: Inter-Getafe e Siviglia-Roma verranno disputate in gara unica in Germania

Inter-Getafe e Siviglia-Roma verranno disputate in gara unica in Germania. A confermare la notizia è stata la UEFA, con il seguente comunicato:

"In linea con il principio di equità sportiva e alla luce delle attuali condizioni (tutte le squadre che devono giocare il ritorno degli ottavi in casa stanno giocando le ultime partite di campionato nel proprio stadio e le squadre ospiti possono viaggiare senza limitazioni), il Comitato esecutivo UEFA ha deciso che le restanti gare di ritorno degli ottavi di UEFA Champions League e UEFA Europa League saranno giocate nello stadio della squadra di casa.

Come già comunicato a giugno, le sfide FC Internazionale Milano-Getafe CF e Sevilla FC-AS Roma (per cui erano stati posticipate anche le gare di andata) si giocheranno in gara unica in Germania.

La UEFA continuerà a monitorare la situazione e si riserva il diritto di ricollocare tali partite nella città che ospiterà la fase finale della rispettiva competizione in caso di nuovi eventi che non consentano di giocare una o più partite nella sede originaria.

I calendari degli incontri saranno comunicati domani dopo i sorteggi presso la sede UEFA di Nyon".