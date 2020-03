La UEFA: "Presto per dire quando si giocherà ancora. Pronti a scelte difficili"

vedi letture

Nel corso del lungo comunicato sul proprio sito ufficiale, la UEFA non si è sbilanciata su quando ricomincerà il calcio europeo in emergenza Coronavirus. "E' presto per dire quando il calcio sarà giocato ancora. Come abbiamo fatto sin dall'inizio della pandemia del COVID-19, la UEFA continuerà a relazionarsi con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e con le autorità locali per guidare la risposta del calcio alla crisi che cambia costantemente. Come mostrato martedì, siamo pronti a scelte difficili, che saranno basate su consigli d'esperti e con la salute al primo posto".