La UEFA rivede la deadline. Decisioni su ripresa dei campionati anche dopo il 25 maggio

Come anticipato nei giorni scorsi, la UEFA ha deciso di far slittare di qualche giorno rispetto al 25 maggio la deadline indicata per i responsi delle varie federazioni in merito alla ripartenza o conclusione dei vari campionati. “La UEFA - si legge in un comunicato - ha annunciato oggi che la prossima riunione del suo Comitato Esecutivo, originariamente prevista per il 27 maggio, è stata rinviata al 17 giugno 2020, a causa dell'esistenza di alcuni punti aperti rimanenti riguardanti un piccolo numero di sedi proposte per la riorganizzazione di UEFA EURO 2020 il prossimo anno”, fanno sapere da Nyon. Una decisione che di fatto va incontro alle esigenze della varie federazioni, Italia in primis, che ancora stanno vivendo momenti di standby nel percorso decisionale in merito all’eventuale ripresa dei campionati. La FIGC e le altre federazioni, insomma, non dovranno per forza decidere entro il 25 maggio il da farsi. Anche se sarebbe auspicabile che questo succedesse comunque.