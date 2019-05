© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con la vittoria del Milan contro il Frosinone, il Torino saluta matematicamente l'Europa League. I rossoneri adesso adesso hanno cinque punti di vantaggio sul Torino, per questo per i granata sarà impossibile raggiungere il Milan. La squadra di Mazzarri potrebbe raggiungere solo la Roma, ma non cambierebbe nulla, visto che i giallorossi hanno il vantaggio negli scontri diretti.