Lampard scarica Marcos Alonso: Juve e Inter pensano all'ex Fiorentina

Marcos Alonso può tornare in Serie A dopo tre stagioni in Premier League. Il Chelsea sembra infatti aver già dato il via libera alla cessione e sullo spagnolo ex Fiorentina ci sono almeno due squadre italiane: Juventus e Inter.

Scaricato da Lampard - Dopo essere stato protagonista assoluto con Conte prima e con Sarri poi, il laterale classe '90 non rientra nei piani del nuovo tecnico dei Blues, determinato ad acquistare quanto prima Ben Chilwell del Leicester per sistemare la fascia sinistra in ottica presente e futura. Ecco che, come riporta il Daily Star, per Alonso potrebbero dunque riaprirsi presto le porte del mercato.