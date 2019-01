Lasagna giura fedeltà, Pezzella già a Genova: il punto sull'Udinese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Udinese si muove sul mercato, sia in entrata che in uscita e dopo aver accolto Okaka e Zeegelaar si prepara a salutare Pezzella, dopo aver già mandato in prestito Vizeu, chiuso davanti e mai in grado di mettere in difficoltà Nicola nelle scelte. Potrebbe non essere finita qui: anche Machis, per ragioni tattiche, si appresta a salutare il gruppo bianconero, magari una destinazione all'estero.

IN ENTRATA - Smentito l'interesse per Ervin Zukanovic ("Era un discorso passato", ha detto Pradè), rimane invece in piedi il discorso per un attaccante, anche dopo l'arrivo di Okaka (colpo della scorsa settimana con Zeegelaar). Gianluca Lapadula potrebbe essere una idea, magari in prestito visti gli ottimi rapporti tra il Genoa e l'Udinese. L'ex Pescara e Milan, infatti, ha giocato appena 8' in questa Serie A e l'intera gara (poi persa ai rigori) contro l'Entella in Coppa Italia. I discorsi con il Torino potrebbero invece portare Simone Edera, su cui però è più avanti il Frosinone.

IN USCITA - La settimana regalerà l'addio di Giuseppe Pezzella, che ha già raggiunto Genova ma deve essere ancora annunciato ufficialmente: il sostituto è già arrivato, l'olandese Zeegelaar. Difficilmente si muoverà Kevin Lasagna, che ha detto di voler rimanere ieri dopo l'amichevole vinta sul Padova. Il Parma ha chiesto informazioni su Antonin Barak, ma siamo solo ai sondaggi per il momento. Al contrario è già conclusa l'operazione addio per Simone Scuffet: l'italiano infatti tenterà la sorte con la maglia del Kasimpasa, club di Süper Lig. Per il classe '96, in campo per le prime 9 gare stagionali in Serie A e successivamente sostituito tra i pali da Musso, nuova esperienza che inizia oggi: volo verso la Turchia previsto nelle prossime ore per visite e firma, ritrovando continuità. Con Scuffet pronto a ripartire dall'estero e da una nuova tappa con la maglia del Kasimpasa. E' già atterrato da un pezzo invece Felipe Vizeu, tornato al Gremio dove un centinaio di tifosi lo ha acclamato alla discesa del velivolo.