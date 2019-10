Lautaro fa esplodere San Siro. Inter-BVB 1-0 dopo i primi 45 minuti

Fonte: dall'inviato a San Siro

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Bel primo tempo a San Siro, intenso e ben giocato dall’Inter di Antonio Conte contro un Borussia Dortmund stranamente schierato col 3-4-3.

I primi 15 minuti di partita sembrano i classici ‘di studio’. L’Inter deve capire come fronteggiare il modulo scelto da Favre, il Borussia quali sono le intenzioni dei nerazzurri. E nonostante un paio di sgassate di Sancho e Hakimi, di azioni vere e proprie se ne contano poche. Al 19esimo, però, le prove generali del gol con Lautaro che non arriva sull’imbeccata di Candreva. Il Toro però si fa perdonare 3 minuti dopo: avanzata di De Vrij, filtrante a scavalcare la difesa e rete dell’argentino a tu per tu con Burki. Il check del Var conferma, San Siro esplode e intona un coro tutto per l’autore del gol.

E il Borussia Dortmund? Colpito ma non affondato, anche se la reazione è piuttosto sterile e affidata ai piedi di Axel Witsel, il cui tiro finisce però alto sopra la traversa della porta di Handanovic.

L’Inter da parte sua continua sulla propria idea di gioco, cercando di limitare al massimo gli errori e portando il BVB a scoprirsi, seppur scarsa pericolosità. Insomma, rischia poco ma non graffia particolarmente almeno fino al 33esimo, quando Candreva pennella un cross al bacio su cui Lautaro Martinez non arriva per un soffio (anche per colpa di un mezzo contatto col marcatore diretto). Nel finale di frazione i tedeschi ci provano con un paio di calci piazzati, ma in entrambe le occasioni la difesa nerazzurra è pronta e attenta. E dopo un minuto di recupero in cui Handanovic si sporca i guanti su un bel diagonale di Sancho l’arbitro Taylor manda tutti negli spogliatoi sul risultato di 1-0.