Lautaro-Inter, a Barcellona sicuri: "Niente rinnovo coi nerazzurri, ad agosto sarà blaugrana"

Il Barcellona non ha perso la fiducia per Lautaro Martinez, anzi. Nonostante sia ormai da giorni scaduta la clausola risolutiva del 'Toro' argentino, i catalani - secondo il quotidiano Sport - restano tranquilli, consapevoli che la volontà dell'attaccante è solamente quella di lasciare l'Inter per vestirsi di blaugrana già dalla prossima stagione.

"Lautaro vuole venire al Barça e non rinnoverà con l'Inter", si legge. "Nelle prime settimane di agosto l'operazione andrà in porto", scrivono per l'ennesima volta a Barcellona. Una versione dei fatti, tuttavia, opposta a quella che arriva dal club italiano, che non sembra affatto intenzionato a fare a meno di Lautaro nel 2020-2021.