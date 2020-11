Lautaro Martinez il migliore dell'Inter: "Devo continuare a lavorare a testa bassa, senza parlare"

Migliore in campo tra le fila dell'Inter, Lautaro Martinez ai microfoni di 'Mediaset' ha così commentato la sconfitta per 3-2 contro il Real Madrid. Il toro argentino ha realizzato un gol e fornito un assist vincente per la rete di Perisic: "Il gol è importante per la squadra, l'attaccante deve fare gol e lavorare per la squadra. Dobbiamo sempre dare il meglio per l'Inter, penso sempre a questo, devo continuare a lavorare senza parole, a testa bassa. Per quanto riguarda la squadra, dobbiamo continuare a lavorare, adesso dobbiamo pensare alla Serie A. Abbiamo davanti una partita molto difficile, poi la sosta della nazionale ma quando torneremo scenderemo in campo con obiettivi chiari. Dobbiamo lavorare sempre di più", ha detto.