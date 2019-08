© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Laxalt, Ricardo Rodriguez e André Silva sono le tre cessioni che il Milan vorrebbe fare a breve giro di posta. La punta è stata proposta al Siviglia e allo Sporting CP che però lo vuole solo in prestito secco. Da attendere la risposta di Monchi. Su Rodriguez al momento sondaggi ma nessuna offerta concreta, per Laxalt non hanno ancora affondato il colpo le varie Torino, Atalanta e SPAL: il Milan, per l'uruguaiano, chiede 15 milioni di euro tra prestito e riscatto.