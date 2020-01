© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Valentino Lazaro ha scelto il Newcastle. Dopo una lunga contesa tra i magpies e il Lipsia, il laterale austriaco classe '96 che lascia l'Inter con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto ha optato per il club inglese. "La decisione non è stata semplice e non contro il Lipsia, ma per la Premier League", ha dichiarato il suo procuratore Max Hagmayr a Sky Sport Austria.