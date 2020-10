Lazaro spiega il nuovo divorzio con l'Inter in estate: "Ho deciso di rimettermi in gioco..."

vedi letture

Intervista rilasciata ai taccuini di 'Fcinter1908' da Valentino Lazaro, laterale austriaco di proprietà dell'Inter ceduto questa estate al Borussia Mönchengladbach con la formula del prestito oneroso. Lazaro ha parlato del suo rapporto con Conte e ha spiegato il motivo che l'ha spinto verso un nuovo prestito dopo l'avventura al Newcastle: "Ho un ottimo rapporto con Conte e spero che lui e l’Inter riescano a trionfare. In estate abbiamo parlato con l’Inter, ma avevo bisogno di giocare di più. Dopo lo stop a causa del coronavirus in Inghilterra mi dissero che essendo un giocatore in prestito non potevano farmi giocare molto e da lì in poi ho giocato poco. Ecco perché ho parlato con il mio agente e ho deciso di mettermi alla ricerca di un nuovo prestito".

Fare bene col Borussia per… Qual è l’obiettivo di Lazaro?

“Voglio tornare a essere un titolare e giocare il più possibile in Bundesliga e in Champions League. Questo è l’unico modo col quale posso mostrare quello che realmente posso fare e sono molto determinato a farlo”.