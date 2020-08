Lazio, 2-2 nell'amichevole contro la Triestina: Immobile sbaglia un rigore

vedi letture

Prima uscita stagionale della Lazio di Inzaghi, sotto la pioggia battente di Auronzo. Contro la Triestina (squadra di Serie C) finisce 2 a 2. Inizialmente in vantaggio con Acerbi, i biancocelesti si fanno rimontare due volte da Gomez. A metà ripresa Parolo, con un bel sinistro sotto l’incrocio dei pali, rimette il punteggio in parità. Da segnalare, l’errore dal dischetto di Immobile sul punteggio di 1-0: il suo destro incrociato viene parato dal portiere Offredi. Dopo il primo tempo, l’attaccante e Acerbi sono partiti per raggiungere il ct Mancini a Coverciano.

Di seguito il tabellino

Lazio primo tempo (3-5-2): Strakosha; Armini, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Kiyine; Caicedo, Immobile.

Lazio secondo tempo (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Vavro, Bastos; Lazzari, Parolo, Badelj, Jony, Lukaku; Djavan Anderson, André Anderson;

Triestina (4-3-3): Offredi; Rapisarda, Tartaglia, Lambrughi, Dubaz; Rizzo, Lodi, Giorico; Sarno, Gomez, Procaccio.

A disposizione: Rossi, De Luca, Loschiavo, Codromaz, Maracchi, Granoche, De Min, Cavaliere, Di Massimo, Natalucci, Petrella, Tosolini, Gatto, Steffè;

Allenatore: Gautieri

Marcatori: 3' Acerbi (Laz), 39', 42' Gomez (Tri), 60' Parolo (Laz)