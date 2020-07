Lazio, 4 ko in sei gare. Serve un risultato positivo a Udine per evitare il ritiro punitivo

Quatto sconfitte in sei partite post lockdown e oggi per la Lazio la gara contro l'Udinese si è trasformata da una tappa nella corsa scudetto al test decisivo per capire qual è il reale stato di condizione della formazione di Simone Inzaghi. Un esame, quello della Dacia Arena, che è atteso con grande apprensione anche dal presidente Claudio Lotito che in caso di un nuovo risultato positivo è pronta a mandare la squadra in ritiro a Formello in vista della gara contro la Juventus di lunedì prossimo.