Lazio a Dortmund per centrale gli ottavi. L'ultima volta 20 anni fa, con Crespo e Veron

La Lazio si prepara a una serata che può essere storica. Seconda nel gruppo F a -1 dal Borussia Dortmund e a +4 sul Club Brugge terzo, la squadra di Simone Inzaghi può staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions con un turno d'anticipo. Non sarò facile vincere contro Haaland e compagni, che però sono già stati battuti all'Olimpico nel match inaugurale della fase a gironi.

La Lazio, alla sua sesta partecipazione alla Champions League, non supera la fase a gironi esattamente da 20 anni: era la stagione 2000/2001 quando la Lazio superò per l'ultima volta la prima fase, venendo poi eliminate in quella successiva.

La Lazio quest'anno è tornata in Champions tredici anni dopo l'ultima volta, quando è arrivata quarta nel girone dopo aver raccolto solo cinque punti in sei gare. Le precedenti qualificazioni al torneo sono state tutte dal 1999 al 2004.

Questa la classifica del Gruppo F dopo 4 turni

Borussia Dortmund 9 punti

Lazio 8

Club Brugge 4

Zenit San Pietroburgo 1