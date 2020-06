Lazio a tutta birra, poi scende di giri: al 45' è in vantaggio 2-1 a Bergamo con l'Atalanta

C'era molta attesa per la Lazio di Simone Inzaghi, nei primi undici minuti si è capito il perché: tre-quattro circostanze da gol, fortunata sul tiro di Duvan Zapata, in vantaggio per 2-0 con l'autogol di De Roon e la bomba da fuori di Milinkovic-Savic. Poi gli uomini in biancoceleste si rintanano dietro, con Acerbi come baluardo e Strakosha che toglie i problemi quando ci sono - in particolare su Gomez alla mezz'ora - e riesce a ripartire con i piedi.

La Lazio in compenso continua a macinare gioco e occasioni, in particolare con Ciro Immobile che rischia per due volte di calare il tris, prima con un tiro a giro, poi con un'azione a rimorchio che va a un centimetro dalla porta. L'Atalanta prende campo, Malinovskyi va a un passo dal dimezzare lo svantaggio con una scarica dalla distanza, ma i nerazzurri stanno soffrendo anche l'assenza di Pasalic e Ilicic. Nonostante tutto la partita si riapre a sette dalla fine: cross di Hateboer dalla destra, gran zuccata di Gosens che va a pescare l'angolino lontano, 1-2.

La sensazione è che negli ultimi minuti la Lazio abbia perso forza e consistenza, da vedere cosa succederà nella ripresa.