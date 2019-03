© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla fine del primo tempo di Fiorentina-Lazio, con i biancocelesti in vantaggio grazie al gol di Immobile, il difensore Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Da qualche partita siamo compatti, ci aiutiamo l'un l'altro. Sapevamo che la Fiorentina in casa è devastante: ha fatto sempre gol, non molla mai. La nostra intenzione era coprire bene gli spazi e ripartire con le nostre qualità. C'è un avvertimento alla squadra: la partita è totalmente aperta, speriamo di fare secondo gol e portare a casa i tre punti”, ha concluso il centrale biancoceleste