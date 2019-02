Lazio, Acerbi: "Ci è mancato un po' di coraggio. Daremo tutto al ritorno"

© foto di Federico Gaetano

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Siviglia: "Ci è mancato un po' di coraggio, perché loro sono bravi a palleggiare e hanno giocatori importanti. Forse siamo stati un po' remissivi. Nel secondo tempo la partita è stata più equilibrata, abbiamo cercato il pareggio con Radu e Leiva. Loro ripartivano in tanti, ci mettevano in difficoltà. Ma c'è ancora il ritorno, bisogna avere un po' più di coraggio".

Poteva andare anche peggio visto l'andamento del match? "Mancavano giocatori importanti, come lo sono tutti gli altri, poi si è fatto male anche Parolo. All'inizio del secondo tempo avevamo finito i cambi. Non siamo stati fortunati, ma questo non deve essere un alibi. A me non piacciono. Bisogna andare lì con coraggio e dare tutto quello che si ha, poi se sono più bravi gli altri gli stringeremo la mano".

Vi ha scoraggiato l'atteggiamento del Siviglia? "Quando lasciavamo il palleggio a loro non c'era spazio e facevano fatica anche loro. Quando ripartivano veloci commettevamo spesso fallo. Tecnicamente sono forti, giocano di prima. Dovevamo stare più attenti e affrontarli. Potevamo fare qualcosa in più. Ma è 1-0, sarà una partita difficile, ma ci sono speranze. Dobbiamo rimanere attenti".