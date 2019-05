© foto di Insidefoto/Image Sport

Francesco Acerbi, difensore centrale della Lazio, ha parlato a Sky Sport in occasione della puntata a lui dedicata dei "Signori della Serie A": "Quando mi hanno dato la notizia del primo tumore ero a Sasusolo a fare le visite mediche. Dopo una settimana il dottore mi chiamò dicendomi che dovevo fare un controllo. Dopo mi ha controllato e mi ha detto che c'era un nodulo nel testicolo. Un po' di apprensione c'era perché la parola tumore fa paura ma dopo poco mi hanno confermato che sarei potuto tornare in campo e questo mi ha tranquillizzato molto. Ho cambiato totalmente il mio modo di pensare e di agire. Non mi sono impegnato a fare niente, è venuto tutto naturale. Nonostante la chemio, volevo piano piano tornare ad allenarmi. Sono ripartito e potevo quasi non allenarmi da quanto ero carico. Adesso, a distanza di anni, questo non cambia se non che sono sempre più equilibrato".