Lazio, Acerbi non si arrende: "La cosa bella è provarci, lottiamo insieme"

Francesco Acerbi non si arrende. Nonostante il ko subito contro il Lecce, il difensore della Lazio lancia un messaggio sul suo profilo Instagram per caricare l'ambiente in vista della prossima sfida: "La cosa bella è provare, tentare, in ogni cosa, al meglio delle proprie capacità. Riuscire è un valore aggiunto. Lottiamo insieme".