Lazio, Acerbi: "Stasera non eravamo noi, siamo fuori meritatamente"

"L'approccio è stato sbagliato così come la mentalità. Il Rennes aggressivo, ha strameritato la vittoria". Non cerca scuse Francesco Acerbi, difensore della Lazio, sconfitta 2-0 dal Rennes, e costretta a salutare l'Europa League: la squadra di Inzaghi, con le speranze ridotte al lumicino, non riesce a fare il proprio dovere in terra francese abbandonando così la competizione continentale. Una delusione per tutti i giocatori, in particolare per il centrale, autore di una prova non all'altezza della sua fama: "Volevamo fare le cose ma non ci riuscivano, forse è mancato quel pizzico di cattiveria che hanno avuto loro per vincere la gara e continuare a vincere. La sconfitta deve essere un segnale, un esame di coscienza: ogni gara va fatta al massimo, non lo abbiamo fatto. Poco conta l'altra partita del gruppo, non può essere una scusa. Si è visto che non eravamo noi. Dobbiamo guardare queste partite per crescere in campionato, in Coppa Italia e in Supercoppa. La mentalità deve essere sempre quella vincere. L'Europa League l'abbiamo persa prima, oggi dovevamo vincere e sperare. Ma in tutta la fase a gironi siamo stati altalenanti, in un paio di partite potevamo ottenere qualcosa in più ma siamo fuori meritatamente” sono state le sue parole ai microfoni di Sky. Adesso la testa sarà libera per concentrarsi sul campionato dove la Lazio è terza in classifica, ma Acerbi si dice deluso per la mancata qualificazione: "

Conta più il campionato? No è solo una sensazione, ci tenevamo a passare il turno in Europa League. In Serie A stiamo andando alla grande ma siamo solo a un terzo del campionato. È stata una Lazio un po' a due facce. Ripartiamo e recuperiamo, perché c'è il Cagliari, una partita simile a questa e poi la Supercoppa con la Juventus" ha concluso.