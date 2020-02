vedi letture

Lazio aiutata? Inzaghi non ci sta: "Fuori da Europa League e Coppa Italia per errori arbitrali"

"Sta passando il concetto che la Lazio venga aiutata dagli arbitri. E' così?" E' una delle domande poste in conferenza stampa a Simone Inzaghi, allenatore della Lazio che alla vigilia del big match contro l'Inter ha risposto così: "Abbiamo meritato quanto ottenuto. Noi non abbiamo più parlato di arbitri. Siamo usciti dall'Europa League per un rigore non dato contro il Celtic sacrosanto. Anche a Napoli, in Coppa Italia, ci sarebbe da recriminare per ore ma non sarebbe giusto. Due anni e mezzo fa sappiamo come abbiamo perso la Champions, per demeriti nostri e fattori non dipendenti da noi. Ma ora non bisogna guardarsi indietro".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Simone Inzaghi