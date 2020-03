Lazio al lavoro, ma c'è il rinvio. L'idea di Lotito sugli allenamenti e il no di Tommasi

Ripresa degli allenamenti? Sì, no, forse. La Lazio, capofila del fronte di quelli che spingono per far tornare i giocatori al lavoro al più presto aveva fissato per lunedì prossimo, il 23 marzo, la ripresa degli allenamenti a Formello. Ma ci sarà un rinvio di almeno tre giorni - sottolinea La Gazzetta dello Sport - con la ripresa fissata quindi a giovedì 26. Ma non è escluso che si procrastini il tutto direttamente alla settimana successiva.

Il piano - La volontà del club di Lotito resta comunque quella di riprendere il prima possibile. Certo, con una serie di cautele, quanto meno nella fase iniziale. L’idea è quella di far allenare i giocatori dividendoli in gruppi di 2-3 persone con orari e spogliatoi diversi. A questo si aggiungerebbe un controllo preventivo e continuo della salute dei giocatori, da effettuare tramite tamponi e rilevazione della temperatura corporea. In modo da assicurare il massimo standard di sicurezza. Il club è convinto che, in questo modo, i giocatori potrebbero allenarsi in assoluta sicurezza. Ma in maniera più costruttiva ed efficace rispetto al lavoro che stanno svolgendo a casa in questi giorni. Sulla inopportunità (almeno come tempistica) di una scelta del genere da Formello fanno notare che in tante aziende in questi giorni si sta continuando a lavorare, rispettando le norme di sicurezza.

Il no deciso - Ma sulla scelta della Lazio come quella degli altri club che vogliono ripartire subito arriva il no secco del presidente dell’Associazione calciatori Damiano Tommasi. "Chi pensa di avvantaggiarsi facendo allenare i suoi tesserati non so cosa abbia in mente. Allenarsi ora non ha senso ed è pure pericoloso. Lotito non la pensa così? Avrà buoni informatori e saprà quando ricomincerà il campionato".