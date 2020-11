Lazio, ansia Lulic per Inzaghi: nuovi controlli alla caviglia a pochi giorni dal rientro

vedi letture

Senad Lulic, capitano della Lazio, dopo essere tornato recentemente in campo, negli ultimi due giorni non si è visto a Formello perché starebbe effettuando nuovi esami di controllo alla caviglia gravemente infortunata a febbraio. Inzaghi fremeva per riaverlo a disposizione ma a quanto pare non è ancora pronto. Lui le sta provando tutte per tornare a disposizione ma lo farà solo quando e se starà bene. La speranza è che questi nuovi giorni di stop non compromettano il suo ritorno. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.