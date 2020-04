Lazio, Armini: "Indimenticabile l'esordio con Inzaghi. Mi ispiro a Luiz Felipe"

Ospite di Lazio Style Channel, il capitano della Primavera biancoceleste Nicolò Armini ha ricordato l'esordio con la prima squadra dell'anno scorso: "È stato indimenticabile, Inzaghi mi ha dato quest'opportunità e lo ringrazio, è un motivo in più per dare sempre il massimo. Come indossare la maglia della Nazionale, un onore e un orgoglio. Menichini in questo periodo ci sta aiutando molto, dandoci molti consigli per superare questo difficile momento. Ha tanta esperienza, il suo supporto è stato importante anche durante il campionato. Prima del derby di andata, ad esempio, ci ha riuniti e parlato in una riunione per tranquillizzarci". Poi sul campionato: "Eravamo in un ottimo stato di forma, avevamo trovato la quadratura. Rispetto alla Primavera 2 affrontavamo un altro campionato ma eravamo stati bravi a trovare il giusto equilibrio. Speriamo di poter tornare presto in campo. Quest'anno ho cambiato ruolo, diventando terzino, mi sono messo completamente a disposizione del mister per il bene della squadra. Mi ispiro molto a Luiz Felipe, mi piace come esce palla al piede dalla difesa da terzo di difesa. Ad inizio stagione ho giocato in quella posizione, è il mio ruolo preferito.

Infine Armini - inserito nella speciale classifica dei 100 migliori giovani d'Italia di TMW - racconta anche come sta affrontando queste settimane difficili: "Viviamo un periodo particolare, mi sto allenando da casa con le indicazioni che ci hanno dato mister e staff tecnico. Mi sto allenando il doppio di prima, cerco di trovare un lato positivo in tutte le cose. Mi manca molto il contatto con il campo e la squadra, non ero abituato a stare tanto tempo a casa. Durante il giorno mi alleno, sfrutto il giardino e guardo molte serie tv".