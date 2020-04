I 100 giovani d'Italia: la classifica completa. Da Donnarumma a Imperiale, tutte le posizioni

vedi letture

I migliori italiani nati tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2002. Due giorni per svelare live la Top 100 dei baby azzurri

Secondo anno per la Top 100 di Tuttomercatoweb.com e seconda vittoria consecutiva per Gianluigi Donnarumma. E' il portiere del Milan il miglior giovane nato dopo il 1 gennaio del 1999, e fino al 31 dicembre del 2002, in Italia. Ancora un secondo posto per Nicolò Zaniolo della Roma, terzo stavolta si classifica Sandro Tonali del Brescia mentre Moise Kean, lo scorso anno sul podio, è quinto. Il più giovane in top 10 è Sebastiano Esposito, attaccante del 2002 dell'Inter. Il prossimo anno, però, Donnarumma non potrà far tre, visto che saranno censiti quelli nati nel nuovo millennio. Chi sarà l'erede del portiere del Milan nel 2021? (Clicca QUI per tutte le schede dei 100).

LA CLASSIFICA COMPLETA

1) Gianluigi Donnarumma (1999, portiere, Milan)

2) Nicolò Zaniolo (1999, centrocampista, Roma)

3) Sandro Tonali (2000, centrocampista, Brescia)

4) Alessandro Bastoni (1999, difensore, Inter)

5) Moise Kean (2000, attaccante, Everton)

6) Andrea Pinamonti (1999, attaccante, Genoa)

7) Luca Pellegrini (1999, terzino, Cagliari)

8) Sebastiano Esposito (2002, attaccante, Inter)

9) Eddie Salcedo (2001, attaccante, Hellas Verona)

10) Gianluca Scamacca (1999, attaccante, Ascoli)

11) Vincenzo Millico (2000, attaccante, Torino)

12) Riccardo Sottil (1999, esterno, Fiorentina)

13) Tommaso Pobega (1999, centrocampista, Pordenone)

14) Matteo Gabbia (1999, difensore, Milan)

15) Davide Frattesi (1999, centrocampista, Empoli)

16) Emanuel Vignato (2000, trequartista, Chievo Verona)

17) Gianluca Gaetano (2000, trequartista, Cremonese)

18) Marco Carnesecchi (2000, portiere, Trapani)

19) Raoul Bellanova (2000, esterno, Atalanta)

20) Alessandro Plizzari (2000, portiere, Livorno)

21) Pietro Pellegri (2001, attaccante, Monaco)

22) Samuele Ricci (2001, centrocampista, Empoli)

23) Enrico Brignola (1999, attaccante, Livorno)

24) Alessio Riccardi (2001, trequartista, Roma)

25) Hans Nicolussi Caviglia (2000, centrocampista, Perugia)

26) Davide Bettella (2000, difensore, Pescara)

27) Andrea Colpani (1999, centrocampista, Trapani)

28) Alessandro Tripaldelli (1999, terzino, Sassuolo)

29) Christian Capone (1999, esterno, Perugia)

30) Nicolò Armini (2001, difensore, Lazio)

31) Filippo Melegoni (1999, centrocampista, Pescara)

32) Luca Ranieri (1999, terzino, Ascoli)

33) Salvatore Esposito (2000, centrocampista, Chievo Verona)

34) Stefano Turati (2001, portiere, Sassuolo)

35) Lorenzo Pirola (2002, difensore, Inter)

36) Marco Sala (1999, terzino, Entella)

37) Samuele Mulattieri (2000, attaccante, Inter)

38) Andrea Danzi (1999, centrocampista, Hellas Verona)

39) Roberto Piccoli (2001, attaccante, Atalanta)

40) André Anderson (1999, trequartista, Lazio)

41) Giacomo Raspadori (2000, attaccante, Sassuolo)

42) Gabriele Corbo (2000, difensore, Bologna)

43) Samuele Birindelli (1999, terzino, Pisa)

44) Mirko Antonucci (1999, esterno, Vitoria Setubal)

45) Nicolò Fagioli (2001, trequartista, Juventus U23)

46) Luan Capanni (2000, attaccante, Milan)

47) Fabrizio Caligara (2000, centrocampista, Venezia)

48) Alessandro Cortinovis (2001, trequartista, Atalanta)

49) Franco Tongya (2002, trequartista, Juventus)

50) Davide Merola (2000, attaccante, Empoli)

51) Gabriele Zappa (1999, terzino, Pescara)

52) Nicola Rauti (2000, attaccante, Monza)

53) Mattia Viviani (2000, centrocampista, Brescia)

54) Manolo Portanova (2000, centrocampista, Juventus U23)

55) Alessandro Buongiorno (1999, difensore, Trapani)

56) Nicolò Cambiaghi (2000, esterno, Atalanta)

57) Alessandro Fiordaliso (1999, terzino, Venezia)

58) Daniel Maldini (2001, trequartista, Milan)

59) Gennaro Borrelli (2000, attaccante, Pescara)

60) Enrico Delprato (1999, centrocampista, Livorno)

61) Lorenzo Gavioli (2000, centrocampista, Ravenna)

62) Mattia Zennaro (2000, centrocampista, Genoa)

63) Paolo Gozzi (2001, difensore, Juventus)

64) Emmanuel Gyabuaa (2001, centrocampista, Atalanta)

65) Elia Petrelli (2001, attaccante, Juventus)

66) Gabriele Bellodi (2000, difensore, Crotone)

67) Riccardo Calafiori (2002, terzino, Roma)

68) Nadir Zortea (1999, terzino, Cremonese)

69) Marco Pompetti (2000, centrocampista, Pisa)

70) Marco Olivieri (1999, esterno, Juventus U23)

71) Gabriele Gori (1999, attaccante, Arezzo)

72) Federico Brancolini (2001, portiere, Fiorentina)

73) Edoardo Vergani (2001, attaccante, Inter)

74) Antonio Candela (2000, terzino, Olbia)

75) Matteo Anzolin (2000, terzino, Juventus)

76) Andrea Papetti (2002, difensore, Brescia)

77) Alessandro Russo (2001, portiere, Sassuolo)

78) Andrea Adorante (2000, attaccante, Parma)

79) Frank Tsadjout (1999, attaccante, Charleroi)

80) Salvatore Elia (1999, esterno, Juve Stabia)

81) Roberto Biancu (2000, centrocampista, Olbia)

82) Nicolò Rovella (2001, centrocampista, Genoa)

83) Alessandro Mallamo (1999, esterno, Juve Stabia)

84) Thomas Schirò (2000, centrocampista, Inter)

85) Manuel Gasparini (2002, portiere, Udinese)

86) Gabriele Capanni (2000, esterno, Catania)

87) Leonardo Loria (1999, portiere, Juventus U23)

88) Giacomo Satalino (1999, portiere, Renate)

89) Christian Dalle Mura (2002, difensore, Fiorentina)

90) Flavio Bianchi (2000, attaccante, Genoa)

91) Federico Valietti (1999, terzino, Carrarese)

92) Tommaso Barbieri (2002, terzino, Novara)

93) Laurens Serpe (2001, difensore, Genoa)

94) Lorenzo Colombo (2002, attaccante, Milan)

95) Gaetano Oristanio (2002, trequartista, Inter)

96) Andrea Marcucci (1999, centrocampista, Imolese)

97) Jean Freddi Greco (2001, centrocampista, Torino)

98) Tommaso Farabegoli (1999, difensore, Vis Pesaro)

99) Federico Marigosu (2002, trequartista, Cagliari)

100) Marco Imperiale (1999, terzino, Piacenza)