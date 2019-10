Lazio-Atalanta 0-3, la Curva Nord ironizza: "E la Ferrari dove sta?"

La Lazio non riesce a reagire e l'Atalanta dilaga nella sfida dell'Olimpico: 0-3 dopo neanche 40 minuti di partita. E dalla Curva Nord piovono cori di scherno (oltre ai consueti insulti) per le parole di Claudio Lotito: "La Ferrari dove sta? La Ferrari dove sta?". Chiaro riferimento alle parole arrivate in settimana dal patron, che aveva definito la squadra una Ferrari.