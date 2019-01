© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore biancoceleste Bastos Quissanga è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, al termine di Lazio-Novara: “La gara di quest’oggi era molto importante e la nostra vittoria è per questo di valore. Provo a fare sempre meglio e sono molto felice perché ho giocato ed è molto importante per me. Voglio lavorare sempre di più per avere più opportunità di mettermi in gioco. Siamo pronti per il Napoli, sarà una gara difficile con una squadra buona e forte. Noi, però, lavoriamo ogni giorno per affrontare chiunque. Non ho giocato spesso come terzino, ma sono sempre a disposizione di mister Simone Inzaghi per qualsiasi soluzione tattica e per qualsiasi scelta dell’allenatore”.