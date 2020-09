Lazio-Benevento, gli Inzaghi non si fanno male: è 0-0 all'Olimpico

Dalla prossima settimana cominceranno a fare sul serio, Lazio e Benevento, che questo pomeriggio si sono affrontate in amichevole all'Olimpico senza farsi male. Zero a zero il risultato finale dello scontro in famiglia tra gli Inzaghi. Simone contro Pippo, in un derby di sangue che è in programma in campionato il 16 dicembre in Campania. Ritmi non altissimi e squadre spesso lunghe nel test odierno: i biancocelesti hanno sfiorato un paio di volte la rete con Correa, di testa al centro della porta, e Immobile, ancora lontano dalla condizione migliore. Anche le Streghe neopromosse in A hanno bussato con pericolosità alla porta di Strakosha, miracoloso a chiudere su un colpo di testa a botta sicura di Caprari nel secondo tempo. Tra le note positive, in casa Lazio, sorprende la prestazione di Akpa Akpra, tuttocampista dinamico presente in entrambe le fasi. Da segnalare anche la scelta di Simone Inzaghi, che per il secondo sabato consecutivo ha provato la variante tattica del 3-4-3.

Il tabellino:

Lazio-Benevento 0-0

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric (81' Bastos), Acerbi, Radu (81' Armini); Lazzari (81' Djavan Anderson), Akpa Akpro (76' Kiyine), Leiva (67' Escalante), Parolo (67' Caicedo), Lukaku (67' Marusic); Correa (76' Cataldi), Immobile (81' Adekanye).

A disp.: Reina, Alia, Falbo.

All.: Simone Inzaghi

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Letizia (dal 68' Improta), Glik (67' Tuia), Caldirola, Foulon (67' Maggio); Ionita (67' Kragl), Schiattarella (76' Del Pinto), Dabo (67' Hetemaj); Caprari (67' Lapadula), Moncini (67' Sau), Insigne (67' Tello).

A disp.: Gori, Manfredini, Lucarelli, Rillo, Vokic, Di Serio.

All.: Filippo Inzaghi