Il centrocampista della Lazio e del Kosovo Valon Berisha ha parlato al termine della sfida vinta contro la Repubblica Ceca: “Sono molto felice, dopo sette mesi senza giocare le sensazioni sono molto positive. Sapevo che non avrei giocato dal primo minuto, non sono ancora al massimo, devo mettere minuti nelle gambe, ma ero pronto a dare tutto per la squadra una volta entrato in campo”, ha dichiarato a Supersport come riportato da Lalaziosiamonoi.it.