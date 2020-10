Lazio, blitz della Procura Federale stamani a Formello. Il programma della squadra non cambia

Il gruppo squadra della Lazio si sta sottoponendo a un nuovo giro di tamponi per capire quanti siano con certezza i positivi. La Lazio entra ufficialmente in "bolla", potrà muoversi esclusivamente per le partite (prossimo match in programma domani alle 15 contro il Torino). Non cambia però il programma: alle 14 allenamento, alle 16:30 partenza da Formello verso l'aeroporto di Fiumicino, alle 17:45 partenza del volo per Torino. Intanto, ispettori della Procura Federale sono presenti da questa mattina a Formello.