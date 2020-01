© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato anche di Gonzalo Escalante, centrocampista classe '93 in scadenza con l'Eibar che la società biancoceleste ha già bloccato per la prossima stagione: "È un buon giocatore, so che la società lo sta monitorando ma non per adesso, vedremo cosa accadrà alla fine dell'anno".

