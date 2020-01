LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Scudetto? Restiamo umili. Immobile ci sarà"

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

La Lazio a Brescia dovrà riprendere il cammino interrotto a Cagliari tre settimane fa, con la vittoria in rimonta con due gol nei minuti di recupero. Era il 16 dicembre, poi prima della sosta natalizia i biancocelesti hanno trionfato in Supercoppa a Riyad contro la Juventus. L'euforia per il trofeo conquistato va messa da parte, perché domani (ore 12.30) Immobile e compagni affronteranno un'ostica trasferta. Per presentarla, alle 14.30 il tecnico Simone Inzaghi è atteso presso la sala stampa del centro sportivo di Formello. Segui il live testuale su TuttoMercatoWeb.com!

In questo 2020 si vedrà la stessa Lazio che ha chiuso il 2019?

"Sicuramente lasciamo un 2019 che ci ha dato grandi soddisfazioni, perché abbiamo vinto due coppe in cinque mesi e mezzo. Abbiamo fatto molto bene, ma ora bisogna riattaccare subito. Domani ci aspetta una gara non semplice: il Brescia è forte, ha delle certezze e ha un allenatore bravo".

Meglio piedi a terra che pensare allo Scudetto?

"Dobbiamo essere consapevoli ma allo stesso umili perché i pericoli sono dietro l'angolo. Veniamo da 15 giorni di pausa, domani ci saranno grandi insidie. Bisognerà giocare da vera Lazio, contro il Brescia vorrò il 110% e lo stesso spirito di sacrificio che ho visto negli ultimi due mesi. Ho detto alla squadra che anche tutte le altre concorrenti stanno correndo".

La formazione?

"Ho il dubbio di Cataldi. Ieri l'ho visto abbastanza bene, non bene, soprattutto quando aveva il possesso. Senza problematiche avrebbe giocato sicuramente. Oggi mi ha detto di sentirsi bene, mancano 20 ore e vedrò di decidere bene anche con lo staff. Mi prendo questo tempo per capire se correre il rischio di schierarlo o no. Il ruolo di Luis Alberto lo può fare Parolo, ma anche Lulic, Jony, Berisha o Correa".

Immobile come sta?

"L'attacco febbrile è durato 36 ore e per fortuna ha saltato solo una seduta. Questa mattina si è allenato regolarmente in gruppo e a meno che non succeda qualcosa da adesso in poi sarà della partita".

In cosa è cresciuta di più la Lazio?

"L'autostima è cresciuta molto, c'è fiducia, è un percorso, ci ha regalato serate indimenticabili come a Riyad e in Coppa Italia. Tante finali. Ora dobbiamo continuare, abbiamo lasciato nel migliore dei modi il 2019, le statistiche dicono che la prima dell'anno nuovo va bene, ma contano poco. Affrontiamo un avversario in salute, aveva vinto a Ferrara, senza il gol preso dal Parma sarebbero fuori dalla lotta salvezza".

Un desiderio per il 2020?

"Un sogno, a livello calcistico, è quello di vivere ancora serate come quella di Riyad. Vincere un trofeo così importante è indimenticabile, alzarlo nel nostro stadio davanti i nostri tifosi sarebbe stata la ciliegina sulla torta".

Come hai trovato i giocatori dopo la sosta?

"Devo essere sincero, li ho visti bene. Avevamo tutti quanti bisogno di staccare la spina e l'abbiamo fatto. Penso che dopo il primo giorno, che è stato emozionante con l'abbraccio dei nostri tifosi, abbiamo fatto cinque sedute nel migliore dei modi. La squadra ha lavorato bene e domani cercherà di fare una gara importante. Leiva e Luis Alberto mancheranno, sono due giocatori importanti, ma ho fiducia nel resto della rosa".

Su Balotelli:

"Penso che abbia grandissime qualità. Si è messo in gioco nella sua città. Come tutti, dopo tanti anni fuori, ha avuto bisogno di adattarsi. Ora sta crescendo, domani sarà un osservato speciale".

Ha fatto il punto sul mercato?

"C'è perfetta sintonia con la società. Stiamo guardando ma siamo consapevoli di avere una rosa importante. Escalante? È un buon giocatore, so che la società lo sta monitorando ma non per adesso, vedremo cosa accadrà alla fine dell'anno".

