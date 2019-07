© foto di Federico Gaetano

Per Milinkovic-Savic, il ds della Lazio Igli Tare vuole almeno 80 milioni. Il dirigente biancoceleste - sottolinea Il Messaggero - in questo senso aspetta novità per muoversi a centrocampo poi su altre piste. In realtà solo Yazici del Trabzonspor arriverà in caso d'addio di Sergej, ma c'è invece un altro mediano top secret bloccato (e non è Gagliardini), che aspetta altre (Badelj ora piace al Genoa) uscite.