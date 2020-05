Lazio, c'è l'accordo con Luis Suarez: adesso Tare dovrà trattare col Watford

vedi letture

L'attaccante colombiano Luis Suarez ha detto sì alla Lazio. Il giocatore 23enne, che si è messo in mostra in prestito al Real Saragozza nella seconda divisione spagnola segnando 17 gol in 29 presenze, ha trovato un accordo di massima per cinque anni con stipendio a salire partendo da 1,5 milioni annui. Adesso però la trattativa entrerà nel vivo, con Tare che dovrà parlare col Watford della famiglia Pozzo, club proprietario del cartellino. I biancocelesti vorrebbero mettere sul piatto 15 milioni di euro, che però potrebbero non bastare ai proprietari della società inglese, visti i tanti club che si sono affacciati dalle parti degli Hornets per chiedere informazioni sul giocatore. Le alternative portano i nomi di Ianis Hagi, ora ai Rangers; di Vedat Muriqi del Fenerbahce ma anche di Adolfo Gaich del San Lorenzo, che avrebbe caratteristiche più simili a Suarez e che dunque sarebbe il primo obiettivo se dovesse saltare l'affare per il colombiano. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.