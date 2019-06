Sfumato Wesley, la Lazio torna sul mercato per cercare una punta da affiancare a Immobile, visto che Caicedo non vuole firmare il rinnovo e nei piani di Tare non c'è l'idea di portare il giocatore fino alla scadenza. L'iraniano Azmoun potrebbe tornare di moda, Inglese e Pavoletti costano troppo, c'è tanta concorrenza su Kouamè del Genoa. Petagna è senz'altro un'alternativa, ma Tare preferisce guardare prima fuori dalla Serie A. Occhio a Christian Fassnacht, esterno offensivo dello Young Boys, 11 reti e 5 assist nell'ultimo campionato svizzero. Lo riporta Il Messaggero.