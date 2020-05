Lazio, caccia alla torre in attacco: piace il russo Artem Dzyuba

Lazio alla ricerca di una punta per completare il reparto offensivo per la prossima stagione. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport i biancocelesti stanno valutando il profilo di Artem Dzyuba, 31enne russo in scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo. Alto quasi 2 metri, risponde all'identikit della "torre" per completare l'attacco biancoceleste.