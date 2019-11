Lazio, col Celtic può giocare una punta. Problemi per Caicedo e Correa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Emergenza Lazio contro il Celtic: nella mattinata di ieri si è fermato Joaquin Correa durante l’allenamento a Formello. Nessun infortunio muscolare ma una forte contusione che ne mette a serio rischio l'impiego per domani, partita decisiva per mantenere vive le speranze di qualificazione dei biancocelesati. Immobile verso l'impiego dall'inizio nonostante qualche fastidio al ginocchio ma il capocannoniere della Serie A è quello che sta meglio di tutti, anche fisicamente considerata anche la botta alla spalla subita da Caicedo contro il Milan. Non è da escludere quindi una soluzione a una punta sola, con Luis Alberto ad agire sulla trequarti. In questo caso, considerata anche la squalifica di Cataldi, è automatica la presenza di Milinkovic, Lucas Leiva e Parolo. Fuori causa anche Marusic e Radu, col montenegrino che sarà rimpiazzato da un Lazzari che si è mostrato in ottima condizione.