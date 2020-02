Lazio come il Leicester? Mancini ha le idee chiare: "No, Ranieri ha annullato la concorrenza"

Lazio come il Leicester? Questa è la domanda che Il Corriere dello Sport di questa mattina ha posto al ct della Nazionale Roberto Mancini che in carriera ha fatto anche le fortune del club laziale: "Alt - ha intimato l'allenatore - Ranieri ha battuto tutti, ha vinto il campionato annullando la concorrenza. La Serie A invece è ancora aperta e ci sarà una bella volata a tre. In Premier non è facile quando devi giocare contro a squadra come Liverpool, Man City, United e Chelsea".