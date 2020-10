Lazio, Correa: "Chi è sceso in campo ci ha messo la faccia. Il pareggio è positivo"

Il fantasista della Lazio Joaquin Correa ai microfoni di Lazio Style Radio ha commentato a caldo il pareggio contro il Bruges nella seconda giornata di Champions League: “Il pareggio è stato positivo per l’atteggiamento della squadra in un momento difficile in cui ci mancavano tanti giocatori importanti. Chi è sceso in campo ci ha messo la faccia come sempre. Il gol ci ha dato un po' di tranquillità e forse l’unico errore è aver lasciato gestire troppo la palla agli avversari, ma siamo felici di questo punto viste tutte le difficoltà affrontate in settimana. Tutti quelli che sono rimasti a casa ci hanno accompagnato e caricato prima della gara, questo è un gruppo forte da tre anni a questa parte. Siamo scesi in campo uniti cercando di essere protagonisti come vuole il mister, abbiamo sofferto un po', ma l’approccio e la voglia di vincere è rimasto sempre lo stesso. - conclude l'argentino - Ruolo? Mi sono trovato bene in campo, ho cercato di fare quello che voleva il mister con il solito carattere e la solita applicazione. Questo è un punto importante, siamo in testa al girone, ma ci sono ancora tante partite perché siamo appena all’inizio e vogliamo fare bene in ogni partita in Champions e Campionato”.