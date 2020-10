Lazio, da Acerbi a Luis Felipe: poker di rinnovi in vista e monte ingaggi a quota 100

Tare e Lotito sono vicini ad annunciare un importante poker di rinnovi di contratto in casa Lazio. Nelle prossime settimane verranno annunciati i nuovi accordi con Acerbi, Marusic, Strakosha e Luis Felipe. Tutti vicini a firmare il prolungamento fino al 2025. Con questi nuovi accordi, il monte ingaggi laziale sfiorerà i 100 milioni di euro, un ulteriore passo in avanti di un club che ha voglia di confermarsi in Italia e in Champions League. A riportarlo è Il Messaggero.